Handbalistul Calin Hossu a semnat un contract cu Dinamo

Handbalistul Călin Demetrious Hossu (20 de ani) a semnat un contract pentru următoarele două sezoane (cu posibilitatea de prelungire) cu echipa Dinamo.

Jucător la linia de 9 metri (preponderent pe postul de inter stânga), Călin s-a cizelat la echipa de juniori a puternicului club german THW Kiel.

”Am început handbalul la U Transilvania Cluj-Napoca, după care am trecut la LPS Cluj. În 2016 am plecat în Germania, la Kiel, unde am jucat la echipa de Under 19. La sfârşitul junioratului, în 2018, am revenit acasă, la Cluj”, a spus Călin.

El s-a născut în Cipru, la Nicosia, unde tatăl său a evoluat ca jucător de handbal timp de cinci sezoane.

După un sezon la Universitatea Cluj-Napoca, în Liga Naţională 2018-2019, unde a marcat 67 de goluri, lui Călin i s-a oferit şansa de a se alătura echipei campioane. ”Este un mare pas înainte pentru mine. Mi s-a împlinit un vis, pentru că de mic am fost dinamovist”, a declarat tănărul jucător. El a avut parte şi de o utilă experienţă la echipa naţională de seniori, unde a fost solicitat să participe în pregătire.

Conform regulamentului FRH, echipele din Liga Naţională sunt obligate ca în sezonul 2019-2020 să aibă pe foaia de joc minimim un jucător sub 21 de ani, care trebuie să adune la final o medie de 10 minute jucate per meci