Hans Klemm: America felicita Romania pentru presedintia de succes a Consiliului Uniunii Europene

SUA felicită România pentru preşedinţia de succes a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, joi, ambasadorul Hans Klemm, la recepţia de Ziua Independenţei de la Bucureşti. "America felicită România pentru preşedinţia de succes a Consiliului Uniunii Europene, încheiată cu doar patru zile în urmă. Şi în numele colegilor mei de la Washington şi Bruxelles, mulţumim atât preşedinţiei României, sub conducerea domnului Iohannis, cât şi guvernului României, sub conducerea doamnei Dăncilă, pentru cooperarea strânsă şi eficientă de care ne-am bucurat în atâtea chestiuni de interes comun", a afirmat Klemm. Diplomatul american a menţionat şi cel mai recent scrutin din ţara noastră. "Angajamentul românilor faţă de democraţie, statul de drept şi lupta împotriva corupţiei, demonstrat atât de clar la alegerile din luna mai, ne inspiră", a spus el. Hans Klemm a vorbit despre rolul României ca membru al Alianţei NATO. "Parteneriatul Strategic SUA-România este puternic. America recunoaşte România ca aliat NATO model, care îndeplineşte sau depăşeşte angajamentele asumate faţă de Alianţă investind în apărarea sa, modernizându-şi capacităţile şi contribuind la securitatea regională şi globală", a spus diplomatul. Recepţia este dedicată împlinirii a 50 de ani de la misiunea de aselenizare Apollo, prima dată când un om a păşit pe lună. De altfel, invitaţii speciali ai evenimentului au fost cosmonautul Dumitru Prunariu şi Anna Fisher - una dintre primele femei astronaut NASA. Totodată, Klemm a subliniat că anul acesta se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului. "La sfârşitul lunii iunie 1989, Ungaria şi Austria au tăiat gardul de sârmă ghimpată ce le separase ţările. În noiembrie, germani fericiţi au doborât Zidul Berlinului. Şase săptămâni mai târziu, demonstraţiile s-au răspândit rapid în întreaga Românie, culminând cu prăbuşirea regimului Ceauşescu. La scurt timp, am urat bun venit României în familia democraţiilor", a amintit el. Astfel, a punctat Klemm, recepţia cinsteşte "curajul Părinţilor fondatori ai Americii", sărbătoreşte îndrăzneala programului spaţial Apollo şi comemorează "eroismul patrioţilor români care au murit pentru libertate pe străzile Timişoarei, ale Bucureştiului şi în oraşe din toată România, reamintindu-ne că dorinţa de libertate bate cu putere în inimile tuturor femeilor şi bărbaţilor". Recepţia de Ziua Independenţei a început cu survolul a două escadrile de avioane F16 din SUA şi România.