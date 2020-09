Haos și inaintea noului an universitar. Probleme la cazarea studenților

Universitățile din România au cazat anul trecut în căminele studențești în jur de 92.000 de tineri, iar anul acesta se estimează că vor fi cazați 65-75.000 de studenți, din cauza măsurilor de distanțare. Președintele Consiliului Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, a atras atenția la Digi 24 că ordinul comun al miniștrilor sănătății și educației nu reglementează și […] The post Haos și înaintea noului an universitar. Probleme la cazarea studenților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.