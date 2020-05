Haos in activitatea medicilor de familie! Nimeni nu știe ce urmeaza dupa starea de urgența (Presa)

Medicii de familie se plâng că în cabinetele lor domnește haosul și nimeni nu i-a anunțat ce au de făcut începând de mâine, când toate reglementările stării de urgență încetează. Medicii nu știu dacă se revine sau nu la folosiriea cardului de sănătate sau măcar dacă rămân valabile rețetele trimise pe whatsap și mail, scriu […] The post Haos în activitatea medicilor de familie! Nimeni nu știe ce urmează după starea de urgență (Presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.