HAOS in Belarus! Intervenție brutala a forțelor de ordine impotriva opozanților lui Alexandr Lukașenko / FOTO & VIDEO

Poliţia belarusă a făcut uz duminică de tunuri cu apă şi grenade asurzitoare pentru a-i dispersa pe manifestanţii adunaţi la Minsk ca să protesteze din nou împotriva realegerii controversate a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, potrivit Ministerului de Interne belarus, informează AFP, conform agerpres.ro.

"Tunuri cu apă şi grenade asurzitoare au fost folosite la Minsk", a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Olga Cemodanova.

Mass-media belaruse independente au difuzat imagini cu arestări brutale din timpul a ceea ce pare a fi cea mai violentă reprimare a unei manifestaţii la Minsk, de la mijlocul lui august.



Aleksandr Lukaşenko susţine că a obţinut 80 la sută din voturi în alegerile prezidenţiale din 9 august, dar criticii săi şi numeroşi observatori internaţionali spun că votul a fost trucat pentru a-i permite lui Lukaşenko să se menţină la putere.



Învestirea lui Aleksandr Lukaşenko a dus la manifestaţii spontane care au adunat mii de persoane, mai ales la Minsk.

#Belarus Despite brutal detentions, stun grenades, beatings and water cannons, immense crowds are on the streets of #Minsk again. Day 64 and the 9th consecutive Sunday since the election.Protesters have gathered in many major cities, but where dispersed,too.More than 100 detained pic.twitter.com/3PvximFSn4 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 11, 2020

#Belarus | Horrific scenes from #Minsk. People are attacked and severely beaten pic.twitter.com/sXLYLrw4yu — Balki Begumhan Bayhan (@bbbayh) October 11, 2020

#Belarus People were badly injured by stun grenades in August.Some,including random passers-by,had their feet being blown off,or got other injuries.And what are the police,armed with guns,doing today? Throwing it again into the crowds of entirely peaceful protesters. It is cruel pic.twitter.com/dHSBrxscfy — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 11, 2020