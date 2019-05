HAOS in centrul Parisului: lupte de strada intre  'Vestele galbene" si politie

veste galbene Franta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia franceza a lansat astazi gaze lacrimogene in centrul Parisului pentru a opri avansul demonstrantilor, care aveau chipurile acoperite cu masti negre, pe masura ce mii de oameni au profitat de marsul anual de 1 mai pentru a protesta impotriva politicilor presedintelui Emmanuel Macron, transmite Reuters. Sindicate si protestatari din miscarea "vestelor galbene" au iesit in strada in intreaga Franta la cateva zile dupa ce Macron si-a prezentat propunerile politice, printre care si o reducere a impozitelor in valoare de aproximativ 5 miliarde de euro. Vestele galbene au iesit in continuare in strada, dupa ce Macron a spus ca le-a inteles ingrijorarile Un martor citat de Reuter ...