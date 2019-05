HAOS in Cuba: Guvernul a trecut la rationalizarea alimentelor

rationalizare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul cubanez a anuntat ca va incepe sa instituie ratii privind carnea de pui, ouale, orezul, fasolea, sapunul, precum si alte produse de baza, tara aflandu-se in pragul unei crize economice, relateaza The Guardian. Betsy Diaz Valazquez, ministrul Comertului, a declarat pentru agentia de stat Cuban News ca mai multe forme de rationalizare vor fi implementate pentru a gestiona lipsa unor alimente esentiale. Ea a dat vina pe embargoul economic impus de administratia Trump. Reactia dura a Rusiei in scandalul din Venezuela: Incearca sa demoralizeze armata prin raspandirea de fake news Economistii dau insa vina si pe scaderea ajutoarelor venite din Venezuela, compania petroliera de stat scazand liv ...