Haos in Direcțiile de Sanatate Publica! DSP București, blocata la primul caz confirmat de COVID-19

Nelui Tătaru și-a anunțat vizita urgentă la DSP București, după ce jurnaliștii Antena 3 au dezvăluit că instituția a ascuns infectarea unui medic epidemiolog și nici nu a luat măsurile obligatorii de izolare și carantinare a persoanelor cu care acesta a intrat în contact. Medicul a fost testat pozitiv luni, iar miercuri mai mulți colegi […] The post Haos în Direcțiile de Sănătate Publică! DSP București, blocată la primul caz confirmat de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.