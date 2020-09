Haos in educație. Monica Anisie a anunțat ca anul școlar a inceput. Ghidurile și normele nu exista. Directorii școlilor inca nu știu ce au de facut

Părinții vor afla abia pe 10 septembrie în ce scenariu din cele trei se încadrează școala unde învață copiii lor. Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, marți, că DSP va face o evaluare pe 7 septembrie, iar școlile vor transmite pe 10 septembrie scenariul ales. „Plecăm de la premisa că anul școlar trebuie să înceapă. […] The post Haos în educație. Monica Anisie a anunțat că anul școlar a început. Ghidurile și normele nu există. Directorii școlilor încă nu știu ce au de făcut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.