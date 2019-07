Nervi şi haos în această dimineaţă pe Aeroportul Otopeni. Sistemul informatic a cedat, motiv pentru care pașapoartele și buletinele nu au putut fi scanate zeci de minute. La ghișeele pentru controlul actelor de identitate s-au format cozi imense cu sute de oameni care se pregăteau să plece în vacanţă. Sistemul informatic al Poliției de Frontieră The post Haos pe Aeroportul Otopeni. A picat sistemul informatic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.