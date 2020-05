Haosul relaxarii: Redeschiderea Italiei, mai dificila decat blocarea. Ce fac alte state?

Italia, care a avut cel mai mare focar din Europa, intră, luni, într-o fază de relaxare, în ciuda protestelor politicienilor, oamenilor de afaceri și ale primarilor confuzi cu privire la planurile guvernului care au creat un sentiment de haos. Restaurantele pot oferi servicii de preluare a produselor, dar tratoriile, barurile și cafenelele nu pot găzdui […] The post Haosul relaxării: Redeschiderea Italiei, mai dificilă decât blocarea. Ce fac alte state? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.