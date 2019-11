Harghita: Circulatie restrictionata pe DN 13A dupa ce ursul ranit s-a tarat pe carosabil

Circulaţia pe DN 13A, între Praid şi Sovata, este restricţionată duminică dimineaţa după ce ursul rănit sâmbătă seara într-un accident s-a târât pe carosabil, a informat Secţia de Drumuri Naţionale (SDN) Miercurea Ciuc. Foto: (c) DRDP Brasov La faţa locului se află echipaje de poliţie care dirijează traficul şi jandarmi care asigură perimetrul. Se aşteaptă o decizie în ceea ce priveşte situaţia animalului grav rănit. Un urs a fost lovit, sâmbătă seara, de un autoturism în care se aflau trei persoane, la ieşirea din localitatea Praid, un minor aflat în maşină suferind un atac de panică, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu. "Persoanele din autoturism nu au fost rănite şi nu au fost în pericol. Un minor a suferit un atac de panică şi a fost asistat de echipajul SMURD", a precizat Alina Ciobotariu. În context, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, a declarat că, în urma impactului, maşina a ieşit în afara carosabilului, iar ursul a fost grav rănit. "În urma impactului, atât ursul, cât şi autoturismul au părăsit partea carosabilă. Din accident nu au rezultat victime omeneşti, însă ursul a fost grav rănit, se pare că are membrele fracturate", a spus Gheorghe Filip. AGERPRES / (AS - autor: Gina Ştefan, editor: Irina Poenaru, editor online: Ady Ivaşcu)