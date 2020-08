Harghita: Incendiu intr-o garsoniera din Miercurea Ciuc. Peste 20 de locatari din bloc au fost evacuati

PNL s-a lansat, în ultima lună, într-un asalt violent pentru transferarea de primari de la PNL, pentru a-i pune pe liste la alegerile locale. Totodată, guvernul condus de Ludovic Orban a decis, sub coordonarea lui Marcel Vela, să trimită impresionante forțe de poliție și jandarmi ca să îi păzească pe interlopii care merg la priveghiul lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, liderul clanului Duduienilor, ucis într-o răfuială în cartierul Giulești.

Gruparile de crima organizata continua sa bage groaza in cetatenii onesti. Simplul fapt ca doi interlopi se taie in plina strada ii face pe locuitorii zonei respective sa nu se mai simta in siguranta.