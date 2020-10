Harghita: Toate unitatile scolare din Odorheiu Secuiesc, Madaras, Bradesti si sapte din Miercurea Ciuc, in scenariul rosu

Toate unitatile scolare din municipiul Odorheiu Secuiesc si comunele Madaras si Bradesti, precum si sapte din Miercurea Ciuc isi vor muta activitatea in sistem online, a decis joi, in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Harghita, in urma propunerilor venite de la consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant.