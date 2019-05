Harry, implicat intr-un scandal urias. Ce a facut inainte de nasterea copilului sau. Poporul l-a taxat

Printul Harry

Ducele de Sussex este in mijlocul unui scandal dupa ce a publicat o serie de fotografii pe contul de Instagram.

Printul Harry, pus la pamant din cauza unei poze de pe Instagram. Acesta a fost acuzat ca a decupat o poza cu un elefant, in timp ce era in turul din Africa.

Imaginea a fost postata pe contul de instagram al Ducilor de Sussex •sussexroyal, alaturi de alte fotografii semnificative, pentru a sarbatori Ziua Pamantului.

Insa ceea ce a indignat oamenii este faptul ca o fotografie cu un elefant a fost decupata pentru a nu se vedea ca unul dintre picioarele animalului era legat cu o funie, iar anterior fusese anesteziat.

Poza originala a fost postata pe pagina oficiala a Familiei Regale Britanice, www.royal.uk, insa pentru pagina de Instagram Printul Harry a decis s-o decupeze, pentru a nu se vedea starea elefantului.

In poza se poate vedea cum un barbat atinge fildesul elefantului, care este vizibil, inafara de picioarele din spate ale acestuia. Poza originalaa, care apare intr-un comunicat de presa din 2016 lansat de Palatul Kensington cu privire la calatoria lui Harry in Malawi, arata o imagine ampla cu elefantul.

De aceea Ducele de Sussex este aspru criticat pentru ascunderea adevarului pe social media, pentru ca a decupat poza cu pricina, in loc s-o lase asa cum era era, potrivit The Sun.

