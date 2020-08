Harry Maguire a vorbit despre incidentul din Grecia, in urma caruia s-a ales cu o condamnare la inchisoare: 'Am crezut ca sunt rapit'

Căpitanul echipei Manchester United, Harry Maguire, a povestit, emoţionat, într-un interviu acordat BBC, incidentul în urma căruia s-a ales cu o condamnare la închisoare cu suspendare în Grecia.

Internaţionalul englez a fost reţinut, în noapte de joi spre vineri, împreună cu fratele său şi cu un prieten după o încăierare cu un grup de turişti într-un club de noapte, urmată de o altercaţie cu poliţişti greci îmbrăcaţi civil, potrivit news.ro.

Citește și: Epidemiologii trag semnalul de alarmă: Ne vom confrunta cu un număr crescut de infecții

Maguire era în vacanţă în Insula Mykonos cu logodnica sa, Fern, cu sora lui mai mică, Daisy, cu fratele său, cu iubita fratelui său, cu doi prieteni şi cu prietenele lor. La un club din Mykonos, doi bărbaţi s-au apropiat de sora fotbalistului şi au întrebat-o de unde era, înainte ca Fern să vadă că ochii lui Daisy s-au dat peste cap, leşinând. În acel moment, a spus Maguire, "toată lumea striga şi urla”, iar trei bărbaţi greci îmbrăcaţi civil au intervenit.

Maguire a spus că nu au încercat să "provoace un scandal sau o bătaie", ci "au fost doar multe strigăte, multă agitaţie. "Nu a fost nicio bătaie, aşa cum s-a scris", a afirmat el, adăugând că grecii au încercat doar să calmeze lucrurile, dar au fost "puţin cam agresivi".

Un microbuz a sosit apoi să-i preia din club. Maguire au urcat-o pe Daisy în microbuz şi i-a spus şoferului să-i ducă înapoi în vilă, plănuind să meargă şi la spital, dar Daisy s-a recuperat "destul de repede". Vehicului a mers "5-10 minute" şi s-a oprit pe marginea drumului.

"Ne-am uitat afară şi erau opt bărbaţi care înconjurau microbuzul, toţi în civil", a povestit el. Uşile au fost deschise şi Maguire şi un prieten au fost "aruncaţi jos din microbuz". Jucătorul a precizat că bărbaţii nu le-au spus nimic. În acel moment, Maguire a crezut că sunt răpiţi.

Vezi și: Sindicaliștii din Poliție îi desființează pe șefii care au bătut palma cu interlopii: E greu să justifici acum, după ce 3 săptămâni te-ai ascuns

"Am crezut iniţial că suntem răpiţi. Ne-am pus în genunchi şi am ridicat mâinile. Şi ei au început să ne lovească. Mi-au prins una dintre mâini într-o cătuşă. Mă loveau în picioare, spunându-mi că mi s-a terminat cariera: . În acel moment, mi-am spus că este imposibil să fie poliţia, nu ştiu cine sunt, aşa că am încercat să fug, m-am temut pentru viaţa mea. Aveam o mână în cătuşă - îmi mişcam mâna. De aici au venit acuzaţiile, de aici se spune că m-am opus arestării şi aceasta este agresiunea, dar nu am lovit pe nimeni. Nu credeam că sunt poliţia", a spus Maguire, pentru a-şi explica atitudinea sa faţă poliţiştii greci.

Maguire a declarat că a fost dus la secţia de poliţie şi a fost pus într-o celulă: "Asta a fost momentul în care am simţit un pic de uşurare, deşi sună nebuneşte asta. Erau şi alte persoane în celulă care îmi spuneau să mă calmez şi mi s-a părut o uşurare, deoarece aceasta a fost prima dată când am crezut că sunt în închisoare."

"Procesul a fost oribil. Am primit dosarul pentru instanţă în seara precedentă. Un document mare, totul în limba greacă. Mi-a fost greu să vorbesc cu avocatul meu. Eram încrezători că va fi amânat cazul, pentru a ne oferi mai mult timp pentru pregătirea şi obţinerea martorilor şi a probelor pe care le aveam. Dar totul s-a întâmplat atât de repede... evident că nu ne aşteptam ca procesul să meargă înainte. Au spus că am rănit un poliţist la spate şi la braţ. Am avut mâna în aer, încătuşată, când am încercat să fug, nu mi-am dat seama în acel moment că erau poliţiştii şi credeam că voi fi răpit. Nu cred că l-am rănit. Nu l-am rănit atât de mult pe cât de mult rău mi-au făcut ei mie", a continuat el, respingând vehement acuzaţia că ar fi încercat să-i mituiască pe poliţişti.

Întrebat dacă era băut, jucătorul a răspuns: "Nu am de gând să spun că nu am băut nimic toată ziua. Am băut ceva. Oricine mă cunoaşte, cine a fost cu mine ştie cum sunt după ce beau ceva. Sunt întotdeauna conştient, rămân mereu în control. Cu siguranţă nu eram beat. Am ştiut când să mă opresc. M-am găsit doar într-o situaţie proastă. Conştiinţa mea este curată, ştiu exact ce am făcut în acea seară".

"Nu doresc nimănui asta. Evident, situaţia a fost dificilă pentru unul dintre cele mai mari cluburi din lume, aşa că regret că am pus fanii şi clubul să treacă prin asta, dar nu am făcut nimic greşit. M-am găsit într-o situaţie în care s-ar fi putut întâmpla oricui şi oriunde", a mai spus el.

Eliberat după două nopţi de detenţie, cel mai scump fundaş din lume - Manchester United a plătit 87 de milioane de euro lui Leicester vara trecută pentru transferul său - a fost găsit vinovat de toate acuzaţiile: "agresiune la adresa reprezentanţilor statului", "vătămare corporală", "insulte verbale" şi "tentativă de dare de mită" pentru că ar fi oferit bani poliţiştilor pentru a-l elibera.

Jucătorul a fost condamnat, marţi, la 21 de luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare.

Maguire, 27 de ani, a negat toate acuzaţiile şi a anunţat că va face apel la sentinţă.

Selecţionerul Gareth Southgate l-a scos pe Maguire din lotul Angliei pentru meciurile cu Islanda şi Danemarca, din Liga Naţiunilor, după ce fotbalistul a fost condamnat în Grecia.

"Iubesc să joc pentru ţara mea. Fizic şi psihic sunt gata să joc. Sunt dezamăgit, dar bineînţeles că am înţeles decizia", a comentat fotbalistul excluderea din echipa naţională.