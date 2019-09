Harry Tavitian, in concert la Roma

Sâmbătă, 21 septembrie 2019, ora 19:00 va avea loc concertul inaugural Teach me tonight - de la blues la etno-jazz susţinut de Harry TAVITIAN (pian, voce) şi Cserey CSABA, (percuţie), informează Agerpres. Recitalul va fi susţinut pe scena Conservatorului de Muzică Santa Cecilia din Roma (Via dei Greci 18 - Roma).Cu ocazia deschiderii celei de-a IX-a ediţii a Festivalul Internaţional PROPATRIA - Tinere Talente Româneşti (Roma, 21 septembrie - 26 octombrie 2019), Accademia di Romania in Roma, Asociaţia Culturală PROPATRIA din Roma, Conservatorul de Muzică "Santa Cecilia" din Roma, în parteneriat cu cluster-ul EUNIC Roma, organizează concertul de jazz "TEACH ME TONIGHT - DE LA BLUES LA ETNO-JAZZ".Concertul de deschidere a celei de-a IX-a ediţii a Festivalul Internaţional "Propatria - Tinere Talente Româneşti" face parte, de asemenea, din proiectul "Europa in Musica. Stagiunea muzicală a clusterului EUNIC Roma", proiect iniţiat de Accademia di Romania în Roma şi Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma, în parteneriat cu membrii cluster-ului EUNIC Roma.Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile, conform organizatorilor.Sursă foto: Facebook/Harry Tavitan