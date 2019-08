Harry Tavitian Trio, concert la Teatrul de Vara din Costinesti

În cadrul concertului, Zoltan Hollandus este la contrabas, Cserey Csaba, la tobe şi percuţie, iar Harry Tavitian, sărbătorit pe 11 august cu ocazia împlinirii vârstei de 67 ani, cântă cu vocea şi la pian, împreună alcătuind Harry Tavitian Trio.



Am participant la festivalurile legendare de jazz de la Costinești încă de la prima ediție (1981) și am amintiri extraordinare despre atmosfera de atunci. Am răspuns cu bucurie invitației prietenilor de la Clubul Doors care au inițiat și organizează acestă primă ediție a Jazz Blues Night Remember Costinești. Voi cânta în această nouă formulă de trio, spune Harry Tavitian.

Am amintiri fabuloase de la festivalurile din Costinești din anii '80. Am fost prezent de la prima ediție, din 1981. Voi reveni în Costinești după 20 de ani, timp în care și jazzul a lipsit de acolo cu desăvârșire. Haideți să reînnodăm împreună această frumoasă tradiție!, adaugă Harry.

Contrabasistul Zoltan Hollandus și-a început cariera în 1993 cu Big Band Gaio din Cluj, condus de Ștefan Vannai. În 1999 l-am cooptat în Orient Express – prima formație de etno-jazz din România, cu care am concertat în țară și străinătate, la Smithsonian Folklife Festival din Washington, și World Expo Hannover 2000. El este prezent și pe CD-ul Orient Express-ului, „Axis Mundi”.

Vineri, 16 august 2019 ora 20 va fi susţinut un concert la Teatrul de Vară din Costineşti.Recitalul este ocazionat de Jazz & Blues Night Remember Costinești 2019.”Percuționistul Cserey Csaba este unul dintre partenerii mei preferați Este unul dintre cei mai inventivi percuționiști români de jazz. Csabcsy are mult rafinament, sensibilitate, plus un simț extraordinar al ritmului și al umorului. În ultimii 15 ani am cântat împreună în duo, trio sau ca invitat al formaţiei mele Orient Express, în numeroase concerte din România, Ungaria, Belgia, Germania, Austria, Turcia. Am lansat împreună CD-ul „Naşterea”, care s-a bucurat de un mare succes.”Sursă foto: Facebook/ Jazz & Blues Night Remember Costinesti 2019