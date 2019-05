Harta a densitatii umane la nivel global, realizata de Facebook

1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); vrea sa realizeze, cu ajutorul inteligentei artificiale, cea mai detaliata harta privind densitatea populatiei creata vreodata. a anuntat ca a creat o harta a densitatii populatiei pentru majoritatea continentului african si ca va face acelasi lucru in timp pentru toate regiunile locuite ale planetei. capata o infatisare noua. Iata ce se va intampla cu reteaua de socializare Compania americana continua astfel un proiect care a debutat in 2016, cand a realizat acelasi lucru pentru 22 de tari prin intermediul initiativei internet.org. explica pe blogul companiei ca, desi exista imagini de mare rezolutie luate din satelit, crearea unor astfel de harti este in continuare o sarcina dificila pentru oameni, care tre ...