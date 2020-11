Harta alegerilor parlamentare cu numarul de mandate pe fiecare județ

Începând cu 6 decembrie, 465 de parlamentari – 136 senatori și 329 deputați – vor ajunge în noul legislativ al României. Conform legii alegerilor parlamentare, numărul de mandate din fiecare județ este decis în funcție de populație. Astfel, un deputat reprezintă 73.000 de locuitori, iar un senator 168.000 de locuitori. Conform calculelor, prezentate de G4Media, cei mai […] The post Harta alegerilor parlamentare cu numărul de mandate pe fiecare județ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.