Harta țarilor cu restricții pentru romani in pandemie

Românii care călătoresc în Cipru au nevoie, începând de joi, de autorizaţie de călătorie, obţinută online după completarea unui chestionar, de test negativ pentru COVID-19 şi de permis special pentru persoanele nerezidente, anunţă Ministerul Afacerilor Externe. Și nu este singura țară care a luat decizii de conservare în fața pandemiei car eafectează dreptul la liberă […] The post Harta țărilor cu restricții pentru români în pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.