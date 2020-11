HARTA marilor orașe care au intrat in carantina din cauza epidemiei de Covid

Carantinarea localităților în care răspândirea coronavirusului este intensă a fost decisă, până în prezent, de autoritățile locale în 6 municipii reședință de județ, conform unei analize g4media.ro. Pentru al șaptelea mare oraș procedurile pentru instituirea acestei măsuri sunt în curs și este de așteptat ca și alte municipii să fie închise, în încercarea de a […] The post HARTA marilor orașe care au intrat în carantină din cauza epidemiei de Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.