Harta paturilor ATI pentru COVID din Romania. Un județ are 0 locuri la Terapie Intensiva

Spitalele din România au, în total, 1.048 de paturi de Terapie Intensivă alocate tratării pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arată un document intern al Ministerului Sănătății, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62 pentru copii erau neocupate miercuri, 14 octombrie. În […]