Harta suprafetelor protejate de sistemul antigrindina din judetul Iasi, postata de senatorul Vasile Toma - FOTO

Senatorul iesean Vasile Toma a postat pe pagina sa de harta care include suprafetele protejate de sistemul antigrindina din judetul Iasi, unde existas opt puncte operationale si alte patru in dezvoltare. "Pentru ca una din preocuparile mele permanente consta in sprijinul fermierilor din judetul Iasi, pun la dispozitia acestora harta care include suprafetele protejate de sistemul antigrindina din judetul nostru. Aceasta este foarte utila fermierilor pentru alegerea culturilor pe fiecare parcela, tarla etc. Un senator PSD Iasi, sursa de inspiratie pentru presedintele Iohannis In prezent avem 8 puncte operationale si alte 4 in dezvoltare. Astfel, in judetul Iasi urmeaza sa fie construite inca 4 puncte ...