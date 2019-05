Harta unei prezente record - Judetele fruntase si singurul care nu a atins pragul de 30% la referendum (Grafice)

Prezenta la vot la alegerile europarlamentare de duminica, la ora 21:00, la inchiderea urnelor, era de 49,02%, in timp ce pentru referendumul pentru justitie au votat 41,28%. De precizat ca datele acestea sunt doar pentru votul in tara si lor li se adauga cei care au votat in strainatate. In plus, acum abia au inceput sa voteze romanii din SUA si Canada.