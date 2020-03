Harvey Weinstein, condamnat la 23 de ani de inchisoare

Fostul producător de film Harvey Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a fost condamnat miercuri la 23 de ani de închisoare. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Fostul mogul de la Hollywood a fost prezent miercuri în sala de judecată din Manhattan. El a fost adus într-un scaun cu rotile, după ce, în urmă cu o săptămână, a fost supus unei intervenţii pe cord. Găsit vinovat de agresiune sexuală şi viol de gradul trei, Weinstein risca o pedeapsă cu până la 29 de ani de închisoare. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Avocaţii lui au cerut luni judecătorului James Burke să îi aplice pedeapsa minimă de 5 ani, motivând că starea sănătăţii lui este precară şi că are o vârstă înaintată. Miercuri, procurorii au cerut pedeapsa maximă, de 29 de ani. „Sunt complet confuz”, a spus Weinstein în sala de judecată. „Cred că mulţi bărbaţi sunt derutaţi de toate astea... sentimentul pe care îl pierd mii de bărbaţi şi femei din cauza acestui proces. Sunt îngrijorat pentru ţara asta. Nu este o atmosferă demnă de Statele Unite ale Americii”. Peste 80 de femei l-au acuzat în ultimii doi ani şi patru luni pe Weinstein de comportament sexual nepotrivit. Juriul de la New York a avut în vedere doar acuzaţiile formulate de două femei: Jessica Mann, fostă actriţă, şi Mimi Haleyi, fostă asistentă de producţie. El a mai precizat că a avut relaţii de „prietenie serioasă” cu cele două femei care l-au acuzat. Acelaşi lucru a fost demonstrat, în timpul procesului, de avocaţii apărării şi nu a fost negat de reclamante. Pe numele fostului producător mai este deschis un proces la Los Angeles. Procesul de la New York a debutat la ...