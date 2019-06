Hashtag Distopia la noul PSD: Cu parintele "abuziv" in inchisoare, social-democratii raman la fel - Reportaj

Congresul PSD a fost anuntat de analiza traumei facuta de Marian Oprisan, care o sustine pe Viorica Dancila pentru felul in care si-a revenit din trauma de a fi fost sub ascultarea lui Liviu Dragnea. O trauma pe care prim-ministrul o depaseste printr-o terapie a puterii made in China, pusa in scena la Sala Palatului pe acordurile pentru campioni ale trupei Right Said Fred si fara ca afara protestatarii sa se fi strans, asa cum s-a intamplat la Congresul Dragnea.