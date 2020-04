Hassan Rouhani invita Washingtonul sa inceteze sa mai comploteze impotriva Iranului

Preşedintele iranian Hassan Rouhani a cerut, miercuri, SUA să înceteze să mai "comploteze" împotriva republicii islamice, în contextul unei escaladări verbale după un incident maritim între nave americane şi vedete rapide iraniene în Golf, relatează AFP potrivit Agerpres.

SUA au indicat la 15 aprilie că 11 vase iraniene le-au hărţuit navele în ceea ce ele au descris a fi apele internaţionale ale "Golfului Arabic", acuzând Iranul de "manevre periculoase" în mare.Preşedintele american Donald Trump a spus că a ordonat "US Navy să doboare şi să distrugă orice ambarcaţiune iraniană care ar hărţui navele noastre în mare"."Americanii trebuie să ştie că acest golf se numeşte Golful Persic, şi nu Golful New York-ului şi nici Golful Washingtonului", a replicat miercuri preşedintele iranian.Americanii "trebuie să înţeleagă situaţia prin acest nume şi prin naţiunea riverană care a protejat această cale maritimă timp de mii de ani", a adăugat el într-un discurs televizat."Ei nu ar trebui să comploteze împotriva naţiunii iraniene tot timpul", a declarat Rouhani, care s-a exprimat în cursul unei şedinţe de guvern."Soldaţii forţelor noastre armate din cadrul Gardienilor Revoluţiei, al armatei, al Bassidj (forţă paramilitară) şi din poliţie au fost întotdeauna şi vor fi gardienii Golfului Persic", a spus el.Relaţiile dintre Teheran şi Washington, inamici de peste 40 de ani, s-au deteriorat şi mai mult de când SUA au denunţat în mod unilateral în 2018 acordul internaţional asupra programului nuclear iranian (încheiat în 2015), după care au reimpus grele sancţiuni economice împotriva Teheranului.Tensiunile au atins un nou vârf după moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis într-un raid american la Bagdad în 3 ianuarie.Republica islamică a ripostat după câteva zile prin tiruri cu rachete asupra unor baze din Irak care adăpostesc soldaţi americani.Iranul consideră Golful ca fiind sub controlul său, iar prezenţa americană în regiune drept sursă a tuturor relelor în Orientul Mijlociu.