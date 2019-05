HBO a lansat primul trailer pentru serialul care ia locul Game of Thrones - VIDEO

Watchmen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Game of Thrones este pe final, iar HBO cauta un serial care are potentialul sa starneasca acelasi interes. Pentru asta mizeaza pe serialul Watchmen. Inainte de toate, creatorul serialului Watchmen este Damon Lindelof, cel care a realizat popularul serial Lost si a fost scenarist pentru productia The Leftovers. Pentru marile ecrane, a scris scenariul la Tomorrowland, World War Z sau Star Trek Into Darkness. Nu mai asta ar trebui sa te faca curios sa vezi Watchmen. Serialul va spune povestea unor super eroi care sunt tratati ca niste nelegiuti de catre socitate. Initial, in 1986, benzile desenate care servesc ca inspiratie pentru serial au facut parte dintr-o mini-serie de 12 numere. Dupa aceea, povestea s-a ...