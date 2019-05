HBO a prezentat secvente din ultimul episod GOT! Sfarsitul este DRAMATIC - VIDEO

GOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); HBO va difuza duminica ultimul episod al serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", adaptat dupa George R. R. Martin. Postul de televiziune a dezvaluit, joi dimineata, primele imagini din cel de-al saselea episod care se anunta imprevizibil, anunta news.ro. Pentru fani, marcheaza finalul unei aventuri care a inceput in 2011, dar si raspunsul la o intrebare care-i framanta de opt ani: cine va urca pe tronul de fier? Urzeala Tronurilor, inca o gafa de zile mari. Ce detaliu au ratat de aceasta data producatorii Lista candidatilor la tron s-a diminuat considerabil in aceste ultime saptamani. Cine va domni peste Westeros? Daenerys? Sansa? Arya? Jon? sau Tyrion? Stephen King a mizat pe acesta din urma ...