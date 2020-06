HBO Max anunta ca reincarca online filmul "Pe aripile vantului", pelicula premiata cu opt Oscaruri si cu cele mai mari incasari din istoria cinematografiei, dar contextualizat

Filmul "Pe aripile vantului" ("Gone With The Wind") al lui Victor Fleming, o adaptare a romanului omonim al lui Margaret Mitchell, este acuzat de revizionism de catre unii istorici, iar pelicula a fost retrasa de pe platforma de streaming HBO Max, in plina miscare impotriva rasismului si violentelor politiei care-i vizeaza pe afroamericani in Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP.