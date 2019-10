HBO Max va fi lansata in SUA in 2020 si un an mai tarziu la nivel international

WarnerMedia a anunţat marţi că plaforma HBO Max va fi lansată în mai 2020, în Statele Unite, şi un an mai târziu, la nivel internaţional, iar preţul unui abonament va fi egal cu cel al serviciului de streaming HBO, pentru un conţinut dublu, scrie news.ro.

HBO Max va fi gratuit timp de un an pentru cei care sunt deja abonaţi la HBO care au unul dintre serviciile de televiziune ale AT&T. Alţi abonaţi vor beneficia de reduceri, scrie Variety.

Până în 2025, compania estimează că va avea 75 - 90 de milioane de abonaţi HBO Max, între care 50 de milioane în SUA. Aceste cifre includ baza de abonaţi HBO, care, în 2019, cuprinde 34 de milioane în Statele Unite.

La lansare, HBO Max promite 10.000 de ore de conţinut premium - programe HBO, seriale originale noi, show-uri TV şi filme.

Marţi, WarnerMedia a mai anunţat că HBO Max a câştigat, pentru 500 de milioane de dolari (potrivit unor surse), drepturile exclusive de difuzare a serialului animat „South Park”. În plus, un nou prequel al „Game of Thrones”, „House of the Dragon”, creat de George R.R. Martin şi Ryan Condal, va fi lansat pe HBO şi HBO Max.

În primul an, vor fi disponibile 31 de seriale, iar în 2021, numărul lor va ajunge la 50.

Platforma va cuprinde titluri ca „Friends”, „The Big Bang Theory”, „The West Wing” şi „Pretty Little Liars”, întreg catalogul de filme al Studio Ghibli, toate sezoanele „Sesame Street” şi filmele CW produse de Warner Bros.

HBO Max va avea 1.800 de lungmetraje, la momentul lansării. În primul an, selecţia de filme va cuprinde, între altele, filmele din francizele „The Matrix”, „The Hobbit” şi „The Lord of the Rings”, dar şi toate titlurile DC Entertainment din ultimii 10 ani, inclusiv filmele „Superman” şi „Batman” realizate până acum. „Joker” al lui Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rol principal, va fi disponibil la lansare.

HBO Max International va fi lansată în 2021. Vor exista versiuni pentru America Latină şi Europa.

Reprezentanţii AT&T au spus investitorilor că se aşteaptă să cheltuie între 1,5 şi 2 miliarde de dolari pentru HBO Max anul viitor şi să investească câte 1 miliard de dolari în fiecare dintre următorii doi ani, înainte de a înregistra profit în 2025.

În 2021, WarnerMedia se aşteaptă ca HBO Max să genereze 1 miliard de dolari venituri marginale în SUA şi să crească anual până la 5 miliarde de dolari în 2025.