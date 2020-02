HC Dobrogea Sud Constanta a invins la Vaslui si a urcat pe podiumul Ligii Nationale

11 victorii în Liga Zimbrilor! Continuăm seria invincibilă cu succesul clar de la Vaslui și urcăm pe podium, cel puțin până la meciul Minaur – Steaua de duminică. Dacă în primele 20 de minute am alternat la conducere cu gazdele, finalul reprizei I ne-a aparținut (12-11), iar startul reprizei secunde a fost momentul desprinderii pe tabelă. Ne-am dus la 16-12 și… duși am fost! Apărararea a fost la înălțime, iar Iancu a dat siguranță echipei cu intervențiile sale. Malinovic și Șandru au fost principalii marcatori de la 9 metri, dar am punctat din toate pozițiile. Djordje Cirkovic îi avertiza pe băieți să nu apară automulțumirea după seria bună și victoria la pas din meciul cu Focșani. Pofta de joc de la Vaslui a demonstrat contrariul. Au evoluat: Iancu 1 gol – Malinovic 7 goluri, Șandru 4, Nistor 3, Chikovani 2, Andrei 2, Nikolic 2, Buricea 1, Mocanu 1, Simovic, Ilie, Chiuffa, Susanu. Clasamentul primelor poziții: Dinamo 46 puncte (18 meciuri), Potaissa Turda 38p (17m), HCD 36p (19m), Steaua 35p, Minaur 34, CSM București 32, toate cu câte 18 meciuri, se arată pe site-ul oficial al HCDS.