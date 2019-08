HC Dobrogea Sud Constanta a pierdut meciul cu Minaur Baia Mare

Înfrângere in prima etapă, dupa un meci foarte greu, în care am condus de multe ori, dar am cedat pe final. Am fost foarte aproape de victorie. E abia prima etaăa, drumul e lung, suntem în reconstrucție și trebuie răbdare cu noii jucători. Suntem convinși că lucrurile vor merge mai bine și vor veni și rezultatele. Avem nevoie de sprijinul și încrederea suporterilor, este mesajul HC Dobrogea Sud după acest meci.