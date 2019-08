HC Dobrogea Sud Constanta isi prezinta lotul de jucatori pentru noul sezon

Ca și concluzie, au fost trei meciuri care ne vor ajuta mult pe viitor, trei meciuri bune. Am pus o cărămidă în plus la procesul nostru de omogenizare. Este nevoie de mult timp pentru a deveni o echipă unită. Cei noi și cei tineri trebuie să învețe traseele, tocmai de aceea turneul a fost foarte util! Am întâlni trei echipe cu trei stiluri diferite și, foarte important, am terminat turneul fără accidentări! Se anunță un campionat foarte echilibrat și plin de surprize, exceptând-o pe Dinamo, care este marea favorită! Sperăm ca suporterii să fie alături de noi așa cum au fost întotdeauna, și să știe că noua echipă a Constanței are nevoie de timp pentru a se omogeniza, dar perspectivele sunt bune, a menţionat, potrivit sursei citate, George Buricea, antrenorul secund al HCDS.