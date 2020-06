HC Dobrogea Sud Constanta, primul antrenament in Sala Sporturilor dupa aproape patru luni (galerie foto)

Am început mai devreme pregătirea pentru că, în noile condiții, trebuie să facem antrenamente cam 6 săptămâni. A fost o pauză foarte lungă. Sunt aproape 100 zile fără handbal, asta e foarte periculos pentru jucători. De aceea, am început cu 10 zile înainte. E prima dată când am intrat în sală, trebuie să începem programul foarte ușor. Ne facem treaba fără panică, vedem cum va fi. Asta e noua realitate după Covid, a menționat Cirkovic, potrivit sursei citate.