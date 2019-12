HC Dobrogea Sud Constanta s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei

Am câștigat clar disputa din optimile de finală și continuăm în Cupa României. Susținută de un grup inimos de suporteri, echipa noastră a făcut un meci foarte bun în Sala Radu Negru din Făgăraș. Cu Buricea în centru și apărător plus când a fost nevoie, cu un trio defensiv Simovic – Chikovani – Nikolic impenetrabil în multe momente și un contraatac devastatator, în care Chiuffa și Nikolic au lovit necruțător, echipa noastră s-a desprins la 14-9, în minutul 19 și 18-12, în minutul 25, pentru a intra la pauză cu un avantaj consistent, 19-14. Cu 8 goluri marcate, brazilianul Fabio Chiuffa a fost omul primei reprize. În repriza secundă, diferența a crescut și la 8 goluri, dar băieții noștri nu au mai forțat. Djordje Cirkovic a rulat tot lotul, iar gazdele au revenit pe final pentru a reduce proporțiile scorului. Am câștigat cu 32-27 și așteptăm acum tragerea la sorți pentru sferturile de finală. Pe 15 decembrie vom juca pentru calificarea în turneul Final Four al Cupei României, iar suporterii noștri au toate motivele să fie optimiști, se arată pe site-ul oficial al clubului constănțean.