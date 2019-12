HC Dobrogea Sud Constanta s-a calificat in turneul Final Four al Cupei Romaniei

Victorie, ce altceva? Ne-am respectat statutul de favoriți și am câștigat sfertul de finală cu CSM Alexandria, din Cupa României, victorie cu care încheiem anul plini de speranță pentru 2020. Suntem calificați în turneul Final 4 al Cupei României și în grafic pentru play-off-ul Ligii Zimbrilor. Băieții noștri s-au impus clar în Sala Sporturilor din Alexandria, chiar dacă duelul cu echipa locală de ligă secundă a fost ceva mai mult decât o simplă formalitate. Gazdele s-au mobilizat și au făcut o primă repriză foarte bună, pe care am încheiat-o cu un avantaj de numai două goluri, 17-15. După pauză, ne-am desprins la 28-22, în minutul 40, și din acel moment s-a mai pus doar problema scorului. A fost 31-22, în minutul 45, dar pe final am mai redus turația și gazdele au limitat proporțiile scorului, se arată pe site-ul oficial al HC Dobrogea Sud.