HC Dobrogea Sud Constanta, victorie in deplasare cu CSM Bacau

7 victorii în ultimele 7 meciuri!! Echipa noastră a câștigat astăzi, cu 25-20 în deplasare, cu CSM Bacău, în etapa a 12-a din Liga Zimbrilor. După un prim sfert de oră în care s-a mers cap la cap (5-5, în minutul 15), băieții noștri au reușit o serie excelentă de 3 goluri și s-au dus la 8-5, prin golurile lui Chikovani și Chiuffa. Gazdele, cu fostul portar al delfinilor, Saldatsenka, în formă bună, au refăcut diferența, 8-8, ba chiar au preluat conducerea. Chikovani a egalat însă și a stabilit scorul primelor 30 de minute: 9-9. Repriza a doua ne-a aparținut în totalitate. De la golul lui Nistor, 13-12, în minutul 40, nu am mai cedat inițiativa și, treptat, am reușit să înclinăm balanța în favoarea noastră. Nikolic a punctat de trei ori în cîteva minute și s-a făcut 17-13, la jumătatea reprizei. Buricea, cu o intercepție ca pe vremuri și un contraatac perfect, ne-a dus la 20-16, în minutul 50 și a netezit drumul spre victorie. Foarte inspirat între buturi, Iancu ne-a făcut viața mai ușoară cu paradele sale, și s-a mai pus doar problema scorului. Am avut și 6 goluri avantaj, dar foștii jucători ai Constanței, Crnoglavac și Gal, au redus diferența, pentru ca Nistor să stabilească, din 7 metri, scorul final: 25-20!, se arată pe site-ul oficial al HC Dobrogea Sud.