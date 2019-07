Helmuth Duckadam, președinte de imagine FCSB, trage un semnal de alarma: 'Avem un lot subțire'

Helmuth Duckadam, preşedintele de imagine al FCSB, a tras un semnal de alarmă, vineri, şi a spus că vicecampioana are un lot subţire pentru obiectivele pe care şi le-a propus, informează MEDIAFAX.

Citește și: Se taie în carne vie în PNL: EXCLUDERI pe bandă rulantă într-o filială importantă

Romario Benzar, Junior Morais, Florentin Matei, Adrian Stoian şi Filipe Teixeira au plecat de la FCSB în această vară, iar la capitolul veniri vicecampioana a punctat prin aducerile lui Claudiu Belu (25 de ani, Astra), Răzvan Oaidă (21 de ani, FC Botoşani) şi Darius Olaru (21 de ani, Gaz Metan, din ianuarie 2020). FCSB caută un fundaş stânga, după ce a rămas fără soluţii, Momcilovic şi Stan fiind accidentaţi.

Citește și: Cristi Danileț, propunere BOMBĂ după decizia CCR - Judecătorul CERE ELIMINAREA prevederii privind judecătorii specializați pe corupție din lege

Până la noi transferuri, Helmuth Duckadam simte că FCSB are un lot subţire pentru obiectivele pe care le are în noul sezon. Preşedintele de imagine al "roş-albaştrilor" a dezvăluit că a discutat pe această temă cu antrenorul Bogdan Andone. "Avem un lot subţire, am vorbit şi cu Bogdan Andone. El... Ce să zică? El îi pregăteşte!", a spus Duckadam, la DigiSport.

Vezi și: Viorica Dăncilă dă de pereți cu Codrin Ștefănescu: 'Cred că și-a greșit meseria, scenarist i se potrivea. Nu există o listă neagră în PSD'

FCSB a făcut un cantonament montan la Braşov, unde a avut amicale cu CS Colţea (7-0), SR Braşov (4-0), Viitorul (3-3) şi cu CS Mioveni (1-0). FCSB va intra în primul tur al preliminariile Europa League, unde va juca împotriva moldovenilor de la Milsami Orhei pe 11 iulie, de la 21:30.