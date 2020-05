O adevărată legendă a schiului alpin, Hermann Maier reprezintă unul dintre cele mai bune exemple despre cum un campion poate renaște din propria-i cenușă și care poate depăși chiar și cele mai dificile obstacole. Respins inițial de echipa Austriei din cauză că era prea firav, el a debutat în Cupa Mondială abia la 23 de […]

The post Hermann Maier, Herminator appeared first on Cancan.ro.