Hidroelectrica a desemnat consultantul pentru listarea la bursa

Hidroelectrica şi STJ Advisors Group Limited au semnat contractul de prestări servicii de consultanţă pentru piaţa de capital de tip "Equity Advisor", oferta câştigătoare fiind în valoare de 950.000 euro potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Hidroelectrica, contractul a fost semnat marţi, 19 mai, iar serviciile ofertate de STJ Advisors Group Limited vizează pregătirea şi asistenţă în derularea IPO Hidroelectrica. Contractul a fost atribuit în urma derulării unei proceduri de achiziţie publică la care au participat trei operatori economici, oferta câştigătoare fiind în valoare de 950.000 euro, faţă de 1.752.500 euro buget estimat."Avem astăzi completă echipa de consultanţi care să ne fie alături în faza de pregătire a procesului de listare la bursă a Hidroelectrica, iar la finalul acestei etape vom contracta serviciile unui intermediar autorizat sau consorţiu de listare în vederea derulării IPO-ului. Am propus acţionarilor o strategie investiţională actualizată care presupune realizarea de proiecte în valoare de 26 de miliarde de lei până în anul 2030. Sumele obţinute din IPO vor contribui cu siguranţă la accelerarea ritmului de dezvoltare al companiei, fiind una dintre sursele de finanţare esenţiale ale investiţiilor pe care Hidroelectrica doreşte să le iniţieze în perioada următoare. Ne dorim ca Hidroelectrica să fie pilonul central pe care sistemul energetic naţional să se sprijine în tranziţia către o energie curată, aşa cum este prevăzut în Pactul Ecologic European - Green Deal", a declarat preşedintele directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea.Potrivit lui Badea, în ceea ce priveşte alegerea momentului oportun pentru IPO-ul Hidroelectrica, acesta urmează să fie stabilit ulterior, "astfel încât listarea să aducă beneficii maxime acţionarilor companiei".Hidroelectrica este lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional, fiind o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicaţii în siguranţa naţională.Hidroelectrica are în exploatare 209 centrale hidroelectrice, cu o putere instalată totalizând 6.482 MW.În spiritul direcţiilor europene de decarbonizare stabilite prin Green Deal, compania şi-a actualizat de curând strategia investiţională, proiectele de dezvoltare incluzând realizarea de parcuri solare, eoliene on-shore şi off-shore, dezvoltarea de reţele de încărcare a automobilelor electrice, realizarea de construcţii hidro-energetice pe fluviul Dunărea, construcţia unei staţii de obţinere a hidrogenului prin electroliză etc.