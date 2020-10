Hidroelectrica a modernizat cu 1,28 de milioane de lei statiile de 110 kV aferente CHE Voila si CHE Vistea

Hidroelectrica a finalizat lucrările de modernizare a staţiilor de transformare care deservesc staţiile de 110 kV aferente CHE Voila şi CHE Viştea şi urmează să le pună în funcţiune, investiţia totală cifrându-se la peste 1,28 milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei remis marţi AGERPRES.

"În această săptămână Hidroelectrica a admis recepţiile la terminarea lucrărilor de modernizare a staţiilor de transformare de 110kV care deservesc CHE Voila şi CHE Viştea. Lucrările, în valoare totală de 1,28 de milioane de lei (55.000 de lei staţia 110 kV Voila şi 680.000 lei staţia 110kV Viştea) sunt parte din obiectivul de investiţii Hidroelectrica "Modernizare staţii 110kV Sector Olt Superior" şi au fost realizate în conformitate cu graficul de execuţie aprobatse menţionează în comunicat" se menţionează în comunicat.Cele două staţii, care intră într-un nou ciclu de viaţă şi exploatare ca urmare a efectuării modernizărilor, au beneficiat de lucrări de montare ale echipamentelor de 110 kV noi, lucrări de construcţii, realizarea de lucrări de circuite secundare şi instalaţii noi.

Citește și: DNA, lovitură cruntă pentru fostul ministru al sănătăţii. Suspiciuni de săvârşire a unor fapte de corupţie, în contextul comercializării de bunuri de uz medical



"Suntem mulţumiţi de faptul că lucrările de modernizare a staţiilor de 110kV se desfăşoară fără întârzieri şi putem astfel urmări îndeaproape graficul de realizare pe care ni l-am propus pentru acest an. Fiecare pas contează, fiecare modernizare sau retehnologizare aduce un plus de siguranţă în exploatare şi certitudinea că obiectivele noastre vor răspunde prompt solicitărilor SEN şi vor fi disponibile mulţi ani de acum înainte", a declarat Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica.



Hidroelectrica este lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional şi este o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicatii în siguranţa naţională. Hidroelectrica are în exploatare un număr de 209 centrale hidroelectrice cu o putere instalată totalizând 6.482 MW.