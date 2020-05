Hidroxiclorochina nu mai poate fi prescrisa impotriva COVID-19 in Franta

Hidroxiclorochina nu mai poate fi prescrisă împotriva COVID-19 în spitalele din Franţa, cu excepţia studiilor clinice, potrivit unui decret publicat miercuri în Jurnalul Oficial, relatează AFP, citată de agerpres.ro. De la sfârşitul lunii martie, hidroxiclorochina putea fi prescrisă în Franţa cu titlu derogatoriu doar în spitale şi numai în cazul pacienţilor cu COVID-19 aflaţi în […] The post Hidroxiclorochina nu mai poate fi prescrisă împotriva COVID-19 în Franţa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.