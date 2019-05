Hilary Swank va juca rolul principal in serialul „Away” al Netflix

Hilary Swank google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Hilary Swank, de doua ori premiata cu Oscar, va juca rolul principal in serialul-drama „Away” al retelei Netflix, produs de Jason Katims si Matt Reeves. Swank, in varsta de 44 de ani, va interpreta rolul astronautului Emma Green, care trebuie sa isi lase in urma sotul si fiica adolescenta pentru a conduce o echipa internationala spre planeta Marte. Serialul este inspirat dintr-un articol scris de Chris Jones pentru Esquire si realizatorii lui spun ca va vorbi despre speranta si umanitate. E una din cele mai celebre actrite, dar uite cum arata nemachiata - FOTO Netflix a comandat, in iunie 2018, zece episoade pentru care Swank va fi producator executiv. Jessica Goldberg va fi sh ...