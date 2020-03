Hillary Clinton l-a ironizat pe Trump: Nu acceptati sfaturi medicale de la un om "care s-a uitat direct la o eclipsa de soare!"

Hillary Clinton, fostul candidat democrat la alegerile prezidenţiale, l-a ironizat marţi pe liderul de la Casa Albă, Donald Trump, recomandând publicului să nu accepte sfaturi medicale de la un om care s-a uitat la o eclipsă de soare fără ochelari de protecţie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Vă rog nu acceptaţi sfaturi medicale de la un om care s-a uitat direct la o eclipăa solară", a scris Hillary Clinton pe Twitter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Please do not take medical advice from a man who looked directly at a solar eclipse. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 24, 2020 Reacţia sa vine după ce Donald Trump ar fi sugerat un tratament cu medicamente anti-malarie pentru combaterea coronavirusului şi şi-ar fi exprimat dorinţa ca americanii să se întoarcă la serviciu cât mai repede, scrie NBC. "Nu vom permite ca tratamentul să fie mai rău decât problema însăşi", le-a declarat, luni, Trump reporterilor de la Casa Albă. Clinton consideră însă că a-i îndemna pe americani să reînceapă serviciul, în timp ce sistemul de sănătate este copleşit de cazurile de îmbolnăviri cu coronavirus, este o declaraţie care va înrăutăţi situaţia. "Este incredibil că a putut afirma aşa ceva: Să laşi mii de oameni să sufere şi să moară este greşit. Nu este o reţetă pentru salvarea economiei", a scris Clinton pe Twitter. Hillary Clinton face referire la faptul că în 2017 preşedintele american Donald Trump a privit de trei ori - fără ochelari - Soarele în timpul eclipsei, în pofida singurei reguli în această situaţie, şi anume de a nu-l privi neprotejat. ...