Hipermarketurile Auchan au colectat 100.000 de litri de ulei alimentar uzat in 12 luni

Hipermarketurile Auchan au colectat 100.000 de litri de ulei alimentar uzat în 12 luni, la aproape un an de la lansarea iniţiativei de colectare a acestuia în toate hipermarketurile din ţară, a anunţat miercuri retailerul.

Programul de colectare continuă pe termen nelimitat în toate cele 33 de hipermarketuri Auchan. În plus, acestora li se alătură ca puncte de colectare şi supermarketurile Auchan Turda (Cluj), Liberty (Bucureşti) şi MyAuchan Alexandriei (Bucureşti).În luna octombrie 2019, Auchan a lansat românilor din cele 18 judeţe în care funcţionează magazinele sale invitaţia de a contribui la un viitor sustenabil prin reciclarea uleiului alimentar uzat. Astfel, la mai puţin de un an de la anunţul companiei, zeci de mii de persoane au răspuns apelului şi au adus în toate cele 33 de hipermarketuri 100.000 de litri de ulei folosit, cu scopul de a fi ulterior reciclat în biodisel.Potrivit reprezentanţilor Auchan, prin această iniţiativă de responsabilizare, compania invită consumatorii casnici să aducă în hipermarketurile Auchan uleiul alimentar folosit în propriile gospodării, evitând aruncarea acestuia pe canalizare. În felul acesta, se elimină şi efectele dăunătoare pe care uleiul le are asupra solului şi apelor, precum şi apariţia unor costuri suplimentare pentru întreţinerea şi curăţarea staţiilor de epurare.

Magazinul Auchan Galaţi a colectat cea mai mare parte din cantitatea totală de ulei alimentar uzat, acesta fiind urmat de magazinul din Satu Mare. În Capitală, cele mai mari cantităţi de ulei s-au colectat în hipermarketul din Drumul Taberei.



Programul de colectare continuă în toate cele 33 de hipermarketuri Auchan din ţară, cărora li se alătură ca puncte de colectare şi supermarketurile Auchan Turda şi Liberty, precum şi magazinul MyAuchan Alexandriei din Bucureşti.



"În continuare, consumatorii casnici sunt aşteptaţi să aducă uleiul alimentar utilizat la birourile Serviciul Clienţi din punctele de colectare. În funcţie de cantitatea predată, clienţii sunt recompensaţi cu produse din partea partenerilor Fairy şi AQUA Carpatica. Uleiul folosit se colectează, după răcire, într-un recipient transparent de plastic. Pentru ca procesul de reciclare să se poată derula într-un mod optim, este important ca uleiul să fie strecurat şi neamestecat cu alte deşeuri. Recipientele din plastic vor fi, de asemenea, colectate pentru reciclare. Colectarea uleiului se face în recipiente de minim 0,5 litri (sau multiplu de 0,5l). Acestea se aduc în magazinele Auchan la biroul Serviciul Clienţi. În funcţie de cantitatea predată, clienţii vor fi răsplătiţi de către partenerii Auchan cu detergent de vase Fairy sau apă plată AQUA Carpatica.", se mai spune în comunicat.



Potrivit sursei citate, uleiul astfel colectat este predat companiei Respiră Verde, lider naţional în materie de colectare, valorificare şi eliminare finală a uleiurilor şi grăsimilor comestibile uzate, pentru a fi condiţionat printr-o serie de procese de încălzire, decantare şi filtrare. Ulterior, uleiul este transportat către valorificatorii finali, companii din spaţiul UE, în vederea producerii de biocombustibili.



Auchan România are în portofoliu 33 de hipermarketuri Auchan, cinci supermarketuri Auchan şi o reţea de 26 magazine de proximitate MyAuchan.