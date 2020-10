Honda renunța la Formula1 pentru a se dedica exclusiv tehnologiilor cu emisii zero

Compania japoneză Honda Motor va renunța să mai furnizeze motoare pentru Campionatul Mondial Formula1 – FIA, de la sfârșitul anului viitor și se va concentra exclusiv pe tehnologiile cu zero emisii, potrivit Reuters. Decizia a fost luată la sfârșitul lunii septembrie, iar compania nu are intenția de a reveni ulterior în F1, a afirmat […] The post Honda renunță la Formula1 pentru a se dedica exclusiv tehnologiilor cu emisii zero appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.