Horațiu Moldovan și Raed Arafat se bat cap in cap pe tema asimptomaticilor

Bâlbele autorităților legate de transmiterea coronavirusului nu au limite. Ministerul Sănătății nu reușește, nici după cinci luni de la deputul pandemiei, să aibă o poziție solidă pe subiectul asimptomaticilor. La emisiunea lui Marius Tucă, miercuri seara, Arafat spune ca asimptomaticii sunt mai contagioși decât simptomaticii. La Răzvan Dumitrescu, la Antena 3, tot miercuri seara, Horațiu […]