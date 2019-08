Horia Brenciu, declarații emoționante despre soția sa: „Nu suport s-o știu trista sau suparata pe mine”

Horia Brenciu a făcut dezvăluiri fără perdea despre relația pe care o are cu Alice Dumitrescu. Artistul a recunoscut că nu a fost ușor să o cucerească pe cea cu care astăzi are o familie feicită. „Ne-am cunoscut în TVR, cu sute de ani în urmă. Am făcut paşi multi până să devenim un cuplu. […]

